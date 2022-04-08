Leylekler apartmanı

10 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUK



Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leyleklerin, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Ortadoğu'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçka dönemini geçirecekleri Kızılcahamam ilçesine geldi.

20 TANESİ YUVAYA YERLEŞTİ



Bir işadamı tarafından leyleklerin yuva yapması için yaptırılan "leylek apartmanı" olarak bilinen bölgede yaklaşık 20 leylek yuva yaptı. Leylek apartmanında 13 metre boyunda 32 tane direğe leylekler yuva yapıyor. 35 günlük kuluçka dönemi geçirecek leyleklere ilçe halkı da büyük ilgi gösteriyor.

Kızılcahamam'da kuluçka zamanın geçirecek leylekler, sonbaharda tekrar yola çıkıp sıcak bölgelere göç edecek.

60 YILDIR AYNI DİREĞE YUVA YAPIYORLAR



Elazığ'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü. Önceki sene deprem, geçen sene de elektrik firmasının yıktığı yuvalar leylekler tarafından yeniden yapıldı.