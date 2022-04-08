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08 Nisan 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 18:00:00

Leylekler apartmanı

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Baharın müjdecisi leylekler Afrika'dan Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelmeye başladı. Bir işadamı tarafından leyleklerin yuva yapması için özel olarak yaptırılan 13 metre boyunda 32 tane 'leylek apartman'ı konuklarına kavuştu.

10 BİN KİLOMETRELİK YOLCULUK

Kış mevsimini sıcak ülkelerde geçiren leyleklerin, havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Ortadoğu'dan yaklaşık 10 bin kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Türkiye'ye gelen leylekler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kuluçka dönemini geçirecekleri Kızılcahamam ilçesine geldi.

20 TANESİ YUVAYA YERLEŞTİ

Bir işadamı tarafından leyleklerin yuva yapması için yaptırılan "leylek apartmanı" olarak bilinen bölgede yaklaşık 20 leylek yuva yaptı. Leylek apartmanında 13 metre boyunda 32 tane direğe leylekler yuva yapıyor. 35 günlük kuluçka dönemi geçirecek leyleklere ilçe halkı da büyük ilgi gösteriyor.

Kızılcahamam'da kuluçka zamanın geçirecek leylekler, sonbaharda tekrar yola çıkıp sıcak bölgelere göç edecek.

60 YILDIR AYNI DİREĞE YUVA YAPIYORLAR

Elazığ'da yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte geri döndü. Önceki sene deprem, geçen sene de elektrik firmasının yıktığı yuvalar leylekler tarafından yeniden yapıldı.

Etiketler : bahar leylek ankara
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