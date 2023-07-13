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13 Temmuz 2023 Perşembe 07:49:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 07:49:00

Leylek kreşi

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Barındırdığı 125 türden 1400 hayvan varlığıyla, kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği Antalya Doğal Yaşam Parkı, yaz aylarının gelmesiyle göçlerini tamamlayan leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Barındırdığı 125 türden 1400 hayvan varlığıyla, kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği Antalya Doğal Yaşam Parkı, yaz aylarının gelmesiyle göçlerini tamamlayan leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

"Leylek kreşi" olarak adlandırılan park, yavruları ölen yetişkin leylek ile ormanlık alanda bulunan 3 yavrunun yeni yuvası oldu. Yetişkin leylek ile 2 aylık yavrular, parktaki görevliler tarafından özenle besleniyor.

Etiketler : Leylek kreşi 125 türden 1400 hayvan Antalya Doğal Yaşam Parkı
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