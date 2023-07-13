Barındırdığı 125 türden 1400 hayvan varlığıyla, kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği Antalya Doğal Yaşam Parkı, yaz aylarının gelmesiyle göçlerini tamamlayan leyleklere de ev sahipliği yapıyor.



"Leylek kreşi" olarak adlandırılan park, yavruları ölen yetişkin leylek ile ormanlık alanda bulunan 3 yavrunun yeni yuvası oldu. Yetişkin leylek ile 2 aylık yavrular, parktaki görevliler tarafından özenle besleniyor.