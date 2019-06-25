Leyla'yı sabıkalı ilaç mı öldürdü?

Sevk edildiği başka hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporuna göre genç kızın vücudunda 4’ü ağrı kesici olmak üzere 13 ilaca ait bulguya ulaşıldı. İlaçlardan birinin de morfinden tam 80 kat daha etkili ‘Fentanyl’ olduğu bildirildi. Ameliyat sonrasında verilen ve dozu iyi ayarlanamadığında ölümcül olan ilaç nedeniyle ünlü Amerikalı şarkıcı Prince de hayatını kaybetmişti. Raporda; genç kızın kesin ölüm nedeniyle ilgili kesin bir sonuca ise varılamadı. Bunun üzerine dosyanın İstanbul Adlı Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Söylediği hap raporda yok

Sönmez’in ameliyat eden Estetik Cerrahi Uzmanı M.S.A. (76), “Nöroloji uzmanı S.K. tarafından, hastanın psikolojik olarak tepki verdiği tespit edilerek, ‘Zanax’ isimli ilaca başlandı. 5 dakika içinde yoğun bakıma alındı” demişti. Ancak ön otopsi raporunda söz konusu ilacın kalıntısına rastlanmadı.

(Akşam)