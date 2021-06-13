Lavantalar arasında yoga

Etkinlik kapsamında dün sabah, Karaağaç'taki lavanta tarlasına gelen bir grup, yoga eğitmeni Tuğçe Tarancı yönetiminde egzersiz yaptı. Sabahın erken saatlerinde lavantalar arasında başlayan yoga egzersizleri renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. Tarancı, lavantalar arasında keyifli bir ders yaptıklarını söyledi.

Sabahın erken saatinde yapılan yoganın güne başlangıç rutini olarak düşünülebileceğini belirten Tarancı, "Tabii ki günün her saatinde yoga pratiğini yapmak mümkün ancak güne daha canlı bir başlangıç için sabah saatlerinde olmasını öneriyoruz." dedi.