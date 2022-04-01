‘Lastik tamiri pilav yapmaktan kolay'

ANTALYA'da 25 yıldır otomobil lastiği tamirciliği yapan 4 çocuk annesi Mümine Gökçe (46), 'Ustam' dediği eşi Kadir Gökçe (50) ile birlikte çalışıyor. Lastik tamir etmenin evde pilav yapmaktan kolay olduğunu söyleyen Gökçe, "Lapa oldu, altı tuttu derdi yok. Benim için lastik tamir etmek pilav yapmaktan kolay" dedi.

