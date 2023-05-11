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11 Mayıs 2023 Perşembe 17:51:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 17:51:00

KYK yurdunda mutluluğa ilk adım

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Depremlerden etkilenen Hatay'dan ailesiyle Kırıkkale'ye gelen Özlem Dağlı, misafir edildikleri yurtta, kendisi gibi afetzede Serhat Malak ile nişanlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'dan ailesiyle Kırıkkale'ye gelen Özlem Dağlı, misafir edildikleri yurtta, kendisi gibi afetzede Serhat Malak ile nişanlandı. Özlem Dağlı, Hatay'da evlerinin yıkıldığını, bir süre çadırda barındıklarını, 2 aydır da Kırıkkale'de KYK yurdunda kaldıklarını anlattı.

Etiketler : hatay deprem afetzede serhat malak özlem dağlı
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