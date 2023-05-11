KYK yurdunda mutluluğa ilk adım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'dan ailesiyle Kırıkkale'ye gelen Özlem Dağlı, misafir edildikleri yurtta, kendisi gibi afetzede Serhat Malak ile nişanlandı. Özlem Dağlı, Hatay'da evlerinin yıkıldığını, bir süre çadırda barındıklarını, 2 aydır da Kırıkkale'de KYK yurdunda kaldıklarını anlattı.

