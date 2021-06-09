AFYONKARAHİSAR'ın Çavdarlı köyünde 1964 yılında yol kazısında bulunduktan sonra yurt dışına kaçırılan ve bir müzayedede satılmak istenirken, Türkiye'den yetkililerin devreye girmesiyle 60 yıl sonra yeniden ana vatanına getirilen 'Kybele heykeli' Afyonkarahisar'da sergilenecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, tarihi açıdan önemli olan Kybele'yi arkeoloji müzesinde tarihsel önemine uygun bir yere yerleştireceklerini söyledi.

