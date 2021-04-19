Kuzunun 'süt annesi' ÇOBAN KÖPEĞİ

Bu sırada 'Sarı' adlı çoban köpeği de doğum yaptı. Bir süre sonra Çubuk, kuzusu Kezban'ın çoban köpeğinden süt emdiğini fark etti. Sarı'nın hem 7 yavrusuna hem de kuzusu Kezban'a annelik yaptığını gören Çubuk, şaşkınlık yaşadı.

