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19 Nisan 2021 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 16:00:00

Kuzunun 'süt annesi' ÇOBAN KÖPEĞİ

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Bursa İnegöl'de Sezer Çubuk'un (29) baktığı koyun, geçen ay doğum yaptı. Çubuk, yavru kuzuya 'Kezban' ismini verdi. Kuzuya annesinin sütünün yetmediğini fark eden Çubuk, Kezban'a biberonla süt içirmeye başladı.

Bu sırada 'Sarı' adlı çoban köpeği de doğum yaptı. Bir süre sonra Çubuk, kuzusu Kezban'ın çoban köpeğinden süt emdiğini fark etti. Sarı'nın hem 7 yavrusuna hem de kuzusu Kezban'a annelik yaptığını gören Çubuk, şaşkınlık yaşadı.

Etiketler : bursa sarı çoban köpeği kuzu süt annelik
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