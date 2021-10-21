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21 Ekim 2021 Perşembe 11:09:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 11:09:00

"Kuzeyli Kentlerin Bilge Tabiatı"

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Cacharel Sonbahar & Kış 21'22 Koleksiyonu, ‘Kuzeyli Kentlerin Bilge Tabiatından' aldığı ilhamla, soğuk bir coğrafyanın sıcak renklerini sanatsal bir perspektifle yorumluyor. Centilmenlerin keşfetme arzusunu merkezine alan kreasyonun tüm tasarımları modern yaşamla uyumlu, kreatif ve daima hayatın içinde yer alıyor.

Geniş yelpazeli koleksiyonuyla Cacharel, farklı stil tercihleri arasındaki sınırları ortadan kaldıran sıra dışı bir dinamik ortaya koyuyor. Camel tonlarından kiremite yönelen sıcak renklerin egemenliğinde, indigo, mavi, kırmızı, siyah, yeşil gibi parçalarıyla hem desen hem de ürün bütünlüğü vadediyor.

İş Yaşamına Dönüş

Gün boyunca devam eden ofis hayatının hareketli trafiği içinde Cacharel erkeği, özgürce kombinlenebilen modern formlarıyla, ikonikleşen klasik tutkusunu kendine has bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

İnovatif tasarımı ve akıllı üretim tekniklerini benimseyen marka, üretiminde yer alan özel dokulu takım elbiseleriyle vücut nemini dengeleyerek her mevsim kullanım kolaylığı sağlıyor. Tasarımdaki ustalığını takım oyununda da sergileyen Cacharel, Mix and Match koleksiyonuyla çok yönlü giyim tarzlarına eşlik etmeye hazır.

Modern Yaşamla Uyum

Modernize edilmiş bir tavırla özgün tasarımların harmanlandığı kreasyonda, hayatı kendi kurallarına göre yaşayan centilmenler için çok yönlü bir koleksiyon keşfedilmeyi bekliyor. Ceket formlarında hırkalar, hırka hafifliğinde ceketlerle Cacharel bu sezon, moda ve teknolojiyi buluşturuyor. Joker parçalarla sınırsız denemeler yapabilme imkanı sağladığı kış gardırobunda, centilmenlerin günün her saatinde yanında olmaya aday.

Kış Büyüsü

Her anında etkili ve rahatlığı ön planda olan tercihler yapabilmek için inovatif çözümler sunan tasarımları, akıllı ve teknolojik yaklaşımlarıyla dış giyim koleksiyonu şimdi daha akılda kalıcı. En kaliteli yün olma özelliği taşıyan alpaka ile üretilen kaban ve deri montlar koleksiyonun ayrıcalıklı parçalarını oluşturuyor. Hem casual hem de klasik görünümlerle uyumlu tavrıyla Cacharel soğuk havalar için fonksiyonel ve şık parçaları bir araya getiriyor. Dış giyimde tarzınızı tamamlayan güçlü ve renk vurgusu yüksek mont modelleri, yalın ve şık stiliyle her tarza kolayca uyum sağlıyor. Denim, chino pantolon ve trikolarla rahatlıkla kombinlenen tasarımlar, işlevsel olmakla birlikte teknik özellikleri sayesinde günün her saatine uygun konfor alanı oluşturuyor.

İddialı bir çizgi: LE Cacharel

Enerjisi gün boyunca yüksek olan centilmenler için markanın, daha dinamik ve sıra dışı bir bakış açısıyla yorumladığı kreasyonu LE CACHAREL; şimdi daha genç, cesur ve detaylarıyla çevresinde söz sahibi. Koleksiyon içerisinde yer alan indigo montlar, astarlı spor ceketler, oversize oduncu gömlekleri ve grafik tişörtleriyle Le Cacharel, kendine özgü farkını hissettiriyor. Baskılı denimleriyle kombinlenen sweatshirt'ler ve pamuk karışımlı trikolarıyla öne çıkan koleksiyonu keşfederek, kış mevsiminin iddiasını yansıtan benzersiz bir tarz oluşturmak mümkün.

Etiketler : Cacharel LE CACHAREL Denim chino pantolon
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