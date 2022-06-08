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08 Haziran 2022 Çarşamba 22:16:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 22:16:00

Kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji, yurdun kuzey ve iç kesimlerde yarın etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik), Doğu Akdeniz (Adana ve Osmaniye illeri ile Mersin'in doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı), İç Anadolu'nun güney ve batısı (Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas ile Konya'nın doğusu), Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan), Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile İstanbul'un Çatalca ve Silivri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : Meteoroloji yağış hava durumu
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