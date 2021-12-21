Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza
Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. 15 aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönüne seyir halindeki bazı araçlar, Çekmeköy Çamlık mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.
Aralarında otobüs, kamyon ve otomobillerin de bulunduğu 15 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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