VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den dikkat çeken Squid Game yasağı!
İran'dan gündemi sarsacak iddia!
Şimdiye kadar hiç görülmemişti! Koronavirüs oraya da sıçradı
Kuzey Kore liderinden kıtlık çağrısı: Siyah kuğu yiyin
Kürsüde BM raporunu yırttı!
Kaynak yaptı... Bakan Varank'tan fabrika ziyareti
Roma'da kritik zirve! Önemli konular masada
BES'i çocuklar besledi
O terörist Erivan'da
Asgari ücretli, emekli ve esnaf için iyi haber
"Kuvvetli Yağışa Dikkat!"
Tarkan ve Kurt!
Gülşen konserinde şoke eden hakaret
New York'ta kafa dağıtıyor
Dengesiz havalarda bağışıklığı portakal suyuyla koruyun
‘Süper Grip'te antibiyotik kullanımı zirve yaptı
Tarçın çayı ağrıları azaltıyor Balla karıştırmak etkisini artırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Ekim
Pandemide acile gitmeden önce bu belirtilere dikkat
Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması!
Marmaray'dan 'seferlerde aksama' açıklaması
Türkiye de imzaladı! G-20 zirvesinde vergi kararı
31 Ekim 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 10:02:00

“Kuvvetli Yağışa Dikkat!” Meteoroloji'den yağmur uyarısı

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevreleri için yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yağışların Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." açıklaması yaptı.

Hava sıcaklığında ise İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artış ile yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmu sağanak
Oyuncu olmak doğru kararmış

Oyuncu olmak doğru kararmış
Kutlamalar bitmedi

Kutlamalar bitmedi
2 kez koronaya yakalandım

2 kez koronaya yakalandım
Babasının kopyası

Babasının kopyası
Benim gönlümde oyunculuk vardı

Benim gönlümde oyunculuk vardı
Dudağım dışında her yerim estetik

Dudağım dışında her yerim estetik
Sevgili paniği

Sevgili paniği
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
Çocuklar için koşacak

Çocuklar için koşacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER