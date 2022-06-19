8 il için alarm verildi... Kuvvetli yağış geliyor

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19 Haziran 2022 Pazar 07:53:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 07:53:00

Kuvvetli yağış için saat verildi! Özellikle bu illere dikkat çekildi, Meteoroloji'den flaş açıklama!

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Sağanak yağışlar hafta sonu da etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada ani su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Burdur'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28

İSTANBUL:Parçalı bulutlu 27

İZMİR: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

ADANA: Az bulutlu ve açık 35

ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu 31

SAMSUN: Parçalı bulutlu 25

TRABZON: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

ERZURUM: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 27

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık 40

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur sağanak
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