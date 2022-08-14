VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Müslümansa dinlensin: Yunan siyasetçiye tepki yağdı
İran'dan bıçaklı saldırgana tebrik!
ABD ile Çin'in kazara çatışma olasılığı var
Başkan Erdoğan'dan kardeşlik vurgusu
Bu parayı almak mümkün!
İki ülke PKK/YPG için ajanlarını sahaya sürdü!
29 savaş uçağı ve 6 gemi Ada çevresinde!
Evde otururken de güneş koruyucu sürülmeli
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 14 Ağustos
Sağlık deposu Antep fıstığı
Sürekli açlık hissi bazı hastalıkları gizliyor olabilir
Sevgisiz kalan çocuk yetişkinlikte ailesini ihmal ediyor
Damar tıkanıklığında etkili çözüm: Koroner bypass ameliyatı
İstanbul için saat verildi
Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te bir çocuğu kaçırdı
Nijerya'da silahlı saldırı: 13 kişi öldü
Hamburg'da polis gösteri yapan çevrecilere biber gazı kullandı
Avusturya'da göçmenleri taşıyan araç polisten kaçarken kaza yaptı: 3 ölü
Macaristan'da 'Türk Kurultayı' rüzgarı esti
Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter
Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
'8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz'
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 10 kişi yaralandı
Bakan Akar: 35 bin 656 terörist etkisiz hale getirildi
14 Ağustos 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2022 Pazar 09:48:00

Kuvvetli sağanak geliyor... İstanbul için saat verildi

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. İşte 14 Ağustos Pazar güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji 14 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul dahil 22 ilde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde ise il genelinde kısa süreli sağanak yağmur görülmesi tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay'ın kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın kuzey ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Eskişehir ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 33°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu'nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : sağanak yağmur istanbul
İkilinin mesafe sorunu

İkilinin mesafe sorunu
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
Evliliği ticaret sanıyorlar

Evliliği ticaret sanıyorlar
Temkinli Aslı

Temkinli Aslı
Sürpriz aşk itirafı

Sürpriz aşk itirafı
Tatil iyi geldi

Tatil iyi geldi
Harbiye özlemine virüs engeli

Harbiye özlemine virüs engeli
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes