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12 Temmuz 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 07:05:00

Kutupta bayram! 24 saat gündüz

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İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılan bilim insanları Kurban Bayramı'nı evlerinden binlerce kilometre uzakta kutlarken, uydu telefonları ile aileleriyle bayramlaştı.

ÇALIŞMALAR 1 AY SÜRECEK

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi, 4 Temmuz'da Türkiye'den yol çıkmıştı. 9 kişilik ekip, Norveç'in Tromso şehrinden yaklaşık 1 ay sürecek olan seferine başladı. 24 saat boyunca gün ışığının olduğu bölgede bilimsel araştırma faaliyetleri de tüm gün sürüyor.

KUZEYE DOĞRU İLERLİYORLAR

Ekip, Kurban Bayramı'nın ilk gününde uydu telefonunu kullanarak aileleriyle bayramlaştı. Türkiye'den yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta olan ekip, 72 derece kuzey enlemini geçerek, kuzeye doğru olan seyrine devam ediyor.

Prof. Dr. Ersan Başar, bayramın ilk gününde tüm bilim insanlarıyla bayramlaştıklarını belirtti.

Prof. Dr. Ersan Başar "Bizim için güzel bir anı oldu. Çünkü Arktik Okyanusu'nda Barents Denizi'nin ortasında bayramlaşmak gerçekten çok güzeldi. Daha sonrasında uydu telefonuyla ailelerimizi aradık ve bayramlaştık" dedi.

Kaptan Özgün Oktar, "Kuzey Kutup Bölgesi'nde zorlu şartlarda çalışmalar yapıyoruz. Ancak Türk bayrağını bu bölgede taşımanın verdiği gururla bayram sevincimizi yaşadık" diye konuştu.

İkinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi, gelecek günlerde şu an bulundukları 72 derece kuzey enleminden geçerek, 81 derece kuzey eyleminde bulunan deniz buzu hattına varmayı planlıyor.

Etiketler : kutup bayram arktik
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