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19 Ekim 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 15:30:00

Kütüphanesiz köy bırakmayacak

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Erzurum'un Hınıs ilçesine 2018 yılında Türkçe öğretmeni olarak atandığı okula 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle 4 bin kitaplı kütüphane kazandıran Sedat Emrem (30), bu zamana kadar 18 ilde çalışma yaptı.

Erzurum'un Hınıs ilçesine 2018 yılında Türkçe öğretmeni olarak atandığı okula 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle 4 bin kitaplı kütüphane kazandıran Sedat Emrem (30), bu zamana kadar 18 ilde çalışma yaptı.

Şu ana kadar 35 kütüphane kuran, eğitim camiasında 'kütüphanekolik' olarak tanınan Emrem "47 okulumuz için 15 bin kitabımız hazır ama yetersiz. Bu noktada destek bekliyorum. Hedefim; 2021 yıl içinde 100 kütüphane açmak" dedi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan evli ve 2 çocuk babası Sedat Emrem, 2018 yılına kadar ücretli öğretmenlik yaptığı Hınıs ilçesi Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu'na kadrolu olarak atandı. Emrem, atandığı yıl sosyal medya üzerinden başlattığı 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle okuluna 4 bin kitaplık bir kütüphane kurdu. Emrem'in projesi zamanla Erzurum sınırlarını da aşarak Türkiye'nin dört bir yanındaki 18 kente yayıldı ve bu illere kütüphaneler kuruldu. Kitap toplama ve kütüphane kurma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini söyleyen Emrem, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak 17 okula, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurduğu Erzurum Eğitimde Başarıyı Artırma Derneği adına da 30 okul olmak üzere toplam 47 okula başlatılan kütüphane çalışmalarının sürdüğünü belirterek Emrem, hedefinin bu yıl için 100 olduğunu açıkladı.

Etiketler : Kütüphanesiz köy bırakmayacak erzurum kütüphanekolik Sedat Emrem
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