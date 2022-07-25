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Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi
25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:34:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 13:34:00

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü yakınlarındaki orman yangını kontrol altına alındı.

Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece de dahil olmak üzere karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Bölgede 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 500'e yakın personelle yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, AA muhabirine, bölgedeki ekiplerin yoğun gayretiyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Dündar bölgede soğutma çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Etiketler : 26 helikopter 9 uçak 78 arazöz YANGIN KÜTAHYA
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