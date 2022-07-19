Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Kaynak: AA
Kütahya'nın Simav ilçesinde, iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
Mehmet A. yönetimindeki traktör ile aynı yönde giden Raşit G'nin kullandığı otomobil ve Yunus Ö. idaresindeki otomobil, Simav-Balıkesir kara yolunun Ahmetli köyü mevkiinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktör sürücüsü Mehmet A. olay yerinde, otomobildeki Asiye G. ise kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.