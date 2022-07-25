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25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:20:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:20:00

Kütahya'da çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi

Kaynak: AA

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Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınını, havanın aydınlanmasıyla 26 helikopter ve 9 uçaklık hava gücüyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla gece görüşlü 2 helikopterin desteğiyle devam edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla da 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 485 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Yangın bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Kütahya Valisi Ali Çelik, ihbar geldikten 12 dakika sonra müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Çelik, yangının 200 hektarlık alanda etkisini sürdürdüğünü ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

"İlk başta 5 helikopter, 2 uçak ve 38 arazöz bölgeye sevk edildi. İlk başta 400 kişilik ekibimiz vardı. Şu an sayı 600'e ulaşmış durumda. Gündüz aydınlık saatlerde helikopterlerin ilk müdahalesiyle Küreci köyümüze yaklaşması engellendi. Rüzgarın da hafif yön değiştirmesiyle Kürecik köyümüzün uzak bölgesinde yangının etkili olduğunu gördük. Toplamda 200 hektarlık alanda etkisini devam ettiriyor. Yangın, 3 taraftan kontrol altına alınmış durumda. Bir yönü köyden uzak olan tarafında tam kontrol sağlanmış değil. 2 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ediyor.

Şu an 58 arazöz, 12 su taşıma aracı, 15 itfaiye, 6 dozer ve 2 gece görüşlü helikopterle yangına müdahale devam ediyor. Temennimiz sabah olmadan yangını kontrol altına almak. Her ihtimale karşı Orman Genel Müdürlüğünün koordinesinde sabah 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirilmiş durumda. Günün ilk ışıklarıyla rüzgarın kısmen şiddetlenmesi beklentisi var, güçlü bir müdahaleyle büyümesini engellemek istiyoruz."

MSB, 8 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kara Havacılık Komutanlığı tarafından görevlendirilen ve yangın söndürme teçhizatına sahip helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtilerek, Emet'te bulunan bir adet İHA ile yangın söndürme çalışmaları havadan takip edilerek koordinasyon için görüntü aktarımı yapıldığı aktarıldı.

Paylaşımda ayrıca, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından görevlendirilen personel ve yangın söndürme araçlarının da bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Etiketler : KÜTAHYA YANGIN Milli Savunma Bakanlığı
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