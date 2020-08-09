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Kütahya'da 2 gün içerisinde çıkan 6 yangından 5'inin nedeni yıldırım düşmesi
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09 Ağustos 2020 Pazar 23:07:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 23:07:00

Kütahya'da 2 gün içerisinde çıkan 6 yangından 5'inin nedeni yıldırım düşmesi

Kaynak: AA

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Kütahya iki gündür yangınla mücadele ediyor. 6 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının nedeninin yıldırım düşmesi olduğu ortaya çıktı

Kütahya'da son iki günde çıkan 6 orman yangınından 5'inin yıldırım düşmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, 6 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yayılmadan söndürüldüğünü söyledi.

Yangınlarda yaklaşık 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğünü belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Dünden beri Hisarcık ilçesi yakınlarında, Gediz ilçesinde Karaardıç mevkisinde, Simav ilçesinde Sazak mevkisinde ve Emet ilçesindeki Eğrigöz dağında iki noktada yıldırım düşmesinden kaynaklı orman yangınları çıktı. Pazarlar ilçesinde çıkan orman yangınının da sebebi araştırılıyor. Ormanlardaki yangın gözetleme kulelerinden yangın çıktığının haber verilmesinin hemen ardından harekete geçen ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin yayılmasını engellediler."

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