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17 Haziran 2022 Cuma 12:04:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 12:04:00

Kütahya ve Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şiddetli yağış, su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Afyonkarahisar ve İhsaniye ilçesinde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde öğleden sonra aniden başlayan yağış yaklaşık bir saat etkili oldu.

Zaman zaman elektrik kesintilerine ve trafik sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalmasına neden olan yağışın ardından kimi bölgelerde rögarlar tıkandı, bazı binalarda su baskını yaşandı.

Hanımçeşme Mahallesi Beyazevler mevkisindeki yolların suyla kaplanmasından dolayı trafik durdu. Bölgede mahsur kalan bir araç, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AA muhabirine, yağış nedeniyle bütün ekiplerin iş makineleriyle seferber olduğunu söyledi.

Genellikle yol kotu altında kalan binalarda su baskını yaşandığını belirten Güler, bu konuda belediyeye intikal eden 30 civarındaki ihbarı değerlendirerek ekipleri sevk ettiklerini anlattı.

Güler, söz konusu adreslerde su tahliyesi ve diğer çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Afyonkarahisar'da sağanak

Kentte akşam etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İhsaniye ilçesinde sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı köylerdeki tarım arazileri zarar gördü.

İlçeye bağlı Ayazini köyünde bazı binalarda su baskınları olduğu ve hasar oluştuğu öğrenildi.

Ayazini'de sel nedeniyle köydeki bir evin göçtüğü ve tarım arazilerinde mahsur kalanların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, İl Özel İdare, Afyonkarahisar Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ile çok sayıda iş makinası sevk edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Ayazini köyüne gelerek muhtarlık binasında kriz masası oluşturdu.

Yiğitbaşı, koordinasyonunda bölgedeki arazilerde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

İhsaniye Kaymakamlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bölgede incelemede bulunan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AA muhabirine, selden dolayı etkilenen İhsaniye ilçesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu dile getiren Uluçay, "Rabbimiz beterinden saklasın. Bölgedeki bütün ekiplerimize Allah güç ve kuvvet versin. İnşallah, bölgemizdeki bu afeti de atlatacağız. Yaraların sarılması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

Tire'de etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi

İzmir'in Tire ilçesinde de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın aralıklarla devam ettiği ilçenin yüksek kesimlerindeki Çeriközü Mahallesi'nde yaklaşık 25 dakika süren dolu yağışı görüldü.

Dolu yağışı mahalledeki bazı tarım alanlarına ve incir bahçelerine zarar verdi.

Yağış nedeniyle mahalleye giden kara yolunda toprak kayması oluştu, bir dere taştı.

Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken karayolları ekipleri de bölgede çalışmalara başladı.

Etiketler : SEL SAĞANAK KÜTAHYA
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