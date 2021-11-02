Kütahya da aşılamada mavi kategoriye geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, "Kütahya ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız" paylaşımında bulundu.
KÜTAHYA ikinci doz aşı oranında %75'in üzerine çıkarak Mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2021