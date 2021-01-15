Kuşların efendisi

Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, 2020'de tüm dünyada en çok kuş türü gören kişi oldu. Dünya kuş gözlem sitesi eBird'e geçen yıl 1849 kuş türünün gözlem kaydını giren Prof. Dr. Şekercioğlu, 2020'de tüm dünyada gözlemlenen 9 bin 590 kuş türünün yaklaşık beşte birini Türkiye, ABD, Hindistan, Kolombiya, Tanzanya, İngiltere ve diğer seyahatlerinde kaydetti.

DÜNYADA BEŞİNCİ

National Geographic ve Getty'de profesyonel doğa fotoğrafçısı da olan Prof. Dr. Şekercioğlu, bu kuş türlerinin çoğunu fotoğraflarla belgeledi. Prof. Dr. Şekercioğlu, eBird'de kaydettiği toplam 8 bin 133 kuş türüyle tüm yılları kapsayan genel sıralamada dünyada beşinci, Türkiye'de birinci sırada. Prof. Dr. Şekercioğlu'nun kurucu başkanı olduğu Kuzey Doğa Derneği de 2020'de Türkiye'den en çok eBird listesi ve kaydı giren kurum oldu.

KUŞ GÖZLEMİNE İLGİ ARTIYOR

Covid-19 pandemisiyle evlerine kapanan insanların doğaya ve kuş gözlemine ilgisinin 2020'de arttığını açıklayan Prof. Dr. Şekercioğlu, “2020'de, 800 bine yakın kuş gözlemcisi eBird kuş gözlem sitesine yaklaşık 9.8 milyon kuş listesi ve 173 milyon kuş kaydı girdi. eBird'de an itibarıyla 50.6 milyon kuş listesi ve 920 milyonun üzerinde kuş kaydı var" dedi.

YÜZDE 4.6'SI TÜRKİYE'DE YAŞIYOR

Dünya Biyoçeşitlilik Veri Tabanı'na (GBIF) en çok katkıda bulunan kaynak olan kuşların, dünya biyoçeşitlilik verilerinin yarısına yakınını oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Şekercioğlu, "Dünya kuş türlerinin 22'de 1'i (yüzde 4.6) Türkiye'de yaşamasına rağmen, Türkiye kuş gözlemleri eBird'deki kayıtların sadece 764'te 1'ini (yüzde 0.13) oluşturuyor. Tüm Türkiye doğaseverlerini eBird'in Türkçe sitesi eKuşbank'a katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

YÜZDE 14'ÜNÜN SOYU TEHLİKEDE

Dünyada en çok ilgi çeken ve gözlemcisi olan canlı grubunun kuşlar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şekercioğlu, “Bu yüzden genel olarak en iyi korunan grup da kuşlar. Buna rağmen, dünya kuş türlerinin yüzde 14'ünün soyu tehlikede. Yüzde 9'unun soyu tehlikeye girmek üzere. Diğer canlı gruplarında bu oranlar çok daha yüksek. Doktora öğrencilerimizle 5 yıllık çalışma sonunda 2020'de dünyanın tüm eBird verilerinin ilk bilimsel analizini de yayımladık" dedi.

KUŞ GÖZLEMCİLERİNE ÇAĞRI

Gözlemcilerden sadece kuş türlerini değil, tüm diğer bilgileri de kaydetmelerini rica eden Prof. Dr. Şekercioğlu, şu çağrıda bulundu: "Gözlemlerin sadece türlerin sayıca fazla olduğu sıcak noktalarda değil, pek çok farklı noktada yapılması da kritik önem arz ediyor. Kuş gözlemcileri, gittiği her yerde gözlem yapmalıdır. Daha önce hiç ya da çok az veri girilmiş yerlerden veri girişi yapmak hem yeni yerleri keşif hem de kuş bilim ve kuşları korumaya yardım edecektir."