Kuşlara adanmış koca yürek
Van'da yaşayan 70 yaşındaki Abdullah Çelebi, her gün binlerce güvercinin karnını doyuruyor. Her yıl 3 ton buğday alan hayvansever, sabahları gün ağarmadan kalkıp kovalarla yemi bahçesine serpiyor.
PAZAR YIKILINCA AÇ KALDILAR
Van'da gizli insan hazinesinin bir örneği olan 70 yaşındaki hayırsever Abdullah Çelebi, yaptığı hareketle gönüllere taht kurdu. Geçmiş yıllarda çarşı merkezinde yer alan buğday pazarında beslenen binlerce yabani güvercin, pazarın yıktırılmasıyla kışın yiyecek bulmakta büyük sıkıntı yaşadı.
AMBARDA MUHAFAZA EDİYOR
Bunun üzerine aç kalan bir kısım güvercine çevre esnafı sahip çıkarken, bir kısım güvercine ise Van Kalesi civarında oturan Abdullah Çelebi sahip çıktı. Çelebi, yaz ayında aldığı 3 ton buğdayı bahçesindeki ambarda depoluyor. Kış aylarında da kar örtüsünün kapladığı kentte aç kalan kuşları doyuruyor.
Misafirlerini keyifle izliyor
Abdullah Çelebi, özellikle kar yağışının olduğu günün sabahında gün ağarmadan bahçesindeki alanda karı temizliyor. Daha sonra kuşların korkmaması için de yemleme çalışmasını önceden yapan Çelebi, güneşin doğuşuyla birlikte kanat çırparak gelen misafirlerini büyük bir keyifle izliyor.