Kuşlara adanmış koca yürek

PAZAR YIKILINCA AÇ KALDILAR

Van'da gizli insan hazinesinin bir örneği olan 70 yaşındaki hayırsever Abdullah Çelebi, yaptığı hareketle gönüllere taht kurdu. Geçmiş yıllarda çarşı merkezinde yer alan buğday pazarında beslenen binlerce yabani güvercin, pazarın yıktırılmasıyla kışın yiyecek bulmakta büyük sıkıntı yaşadı.

AMBARDA MUHAFAZA EDİYOR

Bunun üzerine aç kalan bir kısım güvercine çevre esnafı sahip çıkarken, bir kısım güvercine ise Van Kalesi civarında oturan Abdullah Çelebi sahip çıktı. Çelebi, yaz ayında aldığı 3 ton buğdayı bahçesindeki ambarda depoluyor. Kış aylarında da kar örtüsünün kapladığı kentte aç kalan kuşları doyuruyor.

Misafirlerini keyifle izliyor

Abdullah Çelebi, özellikle kar yağışının olduğu günün sabahında gün ağarmadan bahçesindeki alanda karı temizliyor. Daha sonra kuşların korkmaması için de yemleme çalışmasını önceden yapan Çelebi, güneşin doğuşuyla birlikte kanat çırparak gelen misafirlerini büyük bir keyifle izliyor.