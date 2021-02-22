Beyşehir ilçesindeki özel kreş öğrencileri, hem iklim ve doğa şartlarına alıştırılmak hem de hayvan sevgisinin oluşturulması için karla kaplı ağaçlık bölgeye götürüldü. Minikler, burada yanlarında getirdikleri elmaları kesip, kış şartlarında kuşların aç kalmaması için ağaçlara astı. Kreş müdürü Ayşegül Selanik, öğrencileri doğa ve iklim koşullarına alıştırmaya çalıştıklarını belirtti.

KARLA OYNADILAR, KUŞLARI UNUTMADILAR



Ayşegül Selanik, öğrencilerle haftada en az bir gün mümkünse iki gün ormana gittiklerini söyledi. Selanik "Bu etkinliğimizde karın yağmasını fırsat bildik. Öğrencilerimizin ormanda karla oynamasını ve kar yağması nedeniyle aç kalma ihtimali olan canlılara yiyecek götürmeyi amaçladık. Öğrencilerimiz kuşlar için hazırladıkları elmaları çam ağaçlarına astılar" diye konuştu.