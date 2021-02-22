Kuşlar için ağaçlara elma astılar! Minik kalpler hayata dokundu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 3 ve 6 yaş arasındaki kreş öğrencileri, ağaçlık bölgeye giderek, kış şartlarında kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı.
Beyşehir ilçesindeki özel kreş öğrencileri, hem iklim ve doğa şartlarına alıştırılmak hem de hayvan sevgisinin oluşturulması için karla kaplı ağaçlık bölgeye götürüldü. Minikler, burada yanlarında getirdikleri elmaları kesip, kış şartlarında kuşların aç kalmaması için ağaçlara astı. Kreş müdürü Ayşegül Selanik, öğrencileri doğa ve iklim koşullarına alıştırmaya çalıştıklarını belirtti.
KARLA OYNADILAR, KUŞLARI UNUTMADILAR
Ayşegül Selanik, öğrencilerle haftada en az bir gün mümkünse iki gün ormana gittiklerini söyledi. Selanik "Bu etkinliğimizde karın yağmasını fırsat bildik. Öğrencilerimizin ormanda karla oynamasını ve kar yağması nedeniyle aç kalma ihtimali olan canlılara yiyecek götürmeyi amaçladık. Öğrencilerimiz kuşlar için hazırladıkları elmaları çam ağaçlarına astılar" diye konuştu.
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