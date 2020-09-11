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11 Eylül 2020 Cuma 09:20:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 09:20:00

Kuşadası'nda Yunanistan polisinin geri ittiği 18 göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Yunanistan barbarlığı sürüyor! Göçmenleri ülkeye sokmayan Yunanistan polisi 18 göçmeni ölüme itti. Sahil Güvenlik güçlerimize konuyla ilgili bilgi aktarılınca teknede ölümle boğuşan son anda kurtarıldı. Kuşadası Körfezi'nde Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmen Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen iki ayrı olayda, Yunanistan unsurları tarafından geri itilerek ölüme terk edilen toplam 18 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen ilk olayda, Kuşadası ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. İkinci olayda ise yine Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit eden Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yine Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmene yardım eli uzatıldı. Her iki olayda da sahil güvenlik botlarına alınan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü ve korona virüs taramasından geçirildikten sonra, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

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