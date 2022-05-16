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16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:07:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:31:00

Kuş Oteli

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Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde, küçük yeşil ağaçkakan, terek düdükçünü, çalı kamışçını ve bıldırcının gelmesiyle kuş türü sayısı arttı. Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, daha önce 241 olan tür sayısını alana yeni gelen misafirlerle 245'e yükseltti.

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde, küçük yeşil ağaçkakan, terek düdükçünü, çalı kamışçını ve bıldırcının gelmesiyle kuş türü sayısı arttı. Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, daha önce 241 olan tür sayısını alana yeni gelen misafirlerle 245'e yükseltti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak da tescil edilen lagünde, Altınova Belediyesince yürütülen çalışmalar sonucu en son sayımda 245 farklı kuş türü tespit edildi.

Yaklaşık 200 hektar büyüklüğündeki lagünün, alan küçüklüğüne rağmen kuş çeşitliliği açısından çok zengin olması, yılın her döneminde yerli ve yabancı çok sayıda kuş meraklısını bölgeye çekiyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni üyelerle 245 türe çıkmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Özellikle 14 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde bu sayılara ulaşmanın ayrıca gururunu yaşadıklarını anlatan Oral, şöyle devam etti:

"Lagünümüz, kuşları misafir ettiğimiz kuş otelimiz. Ülkemizdeki kuş popülasyonunun yüzde 50'sine yakını buraya uğruyor. Bu bizi çok sevindiriyor. Alanımız çok küçük bir alan olmasına rağmen metrekareye düşen kuş sayımız çok fazla. Burada kulelerimize çıktığınız zaman da gölümüzdeki kuşlarımızın hemen hemen tamamını görme imkanımız var. Biz tüm vatandaşlarımızı buradaki güzellikleri görmeye bekliyoruz. Kuş otelimizdeki kuş sayımız zaman zaman değişen sayılarda olsa da bugün 120'inin üzerinde flamingomuz mevcut. Bugün itibarıyla son bilgi olarak kuş türü sayımız 241'den 245'e çıktığı arkadaşlar müjdeledi."

Etiketler : Kuş Oteli Altınova ilçesi Hersek Lagünü
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