Kuş dedektifi: 23 yılda 14 yeni tür keşfetti

Küçük yaşlarda hobi olarak başladığı kuş gözlemini daha sonra profesyonel olarak devam ettiren Emin Yoğurtcuoğlu, 23 yıllık gözlemcilik serüveninde Türkiye'nin kuş envanterine 14 yeni tür ekledi.



"Kuş dedektifi" olarak anılan ve son 1,5 yıldır Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'nda göçmen kuşları takip eden Yoğurtcuoğlu, Türkiye'nin yanı sıra 70 ülkede de kuş gözlemi gerçekleştirdi.