25 Kasım 2020 Çarşamba 10:54:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 10:54:00
Kuru otları boyayıp para kazandı
Antalyalı girişimci Vehbi Özdemir, Toroslarda kendiliğinden yetişen ve düne kadar insanların ayakları altında ezilen ot ve çiçekleri kurutup boyayarak 10 ülkeye ihraç ediyor.
50’ye yakın türde çiçeği kurutarak ekonomiye kazandıran girişimci Vehbi Özdemir, 10 çiçek türünü de 400 dekarlık alanda kendi yetiştiriyor. Kuru çiçeklerin aranjman ve buket fiyatları ise 100 TL ile 500 TL arasında değişirken demetleri 30 ile 50 TL arasında alıcı buluyor.
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- Kuru otları boyayıp para kazandı