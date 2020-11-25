Kuru otları boyayıp para kazandı

50’ye yakın türde çiçeği kurutarak ekonomiye kazandıran girişimci Vehbi Özdemir, 10 çiçek türünü de 400 dekarlık alanda kendi yetiştiriyor. Kuru çiçeklerin aranjman ve buket fiyatları ise 100 TL ile 500 TL arasında değişirken demetleri 30 ile 50 TL arasında alıcı buluyor.

