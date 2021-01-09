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09 Ocak 2021 Cumartesi 20:15:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 12:45:00

Kurtuluşa inandı ilk adımlarını attı

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İzmir depreminde enkazdan 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, geçirdiği ameliyatların ardından yeniden yürümeye başladı.

Enkaz altındayken kendisine sürekli kurtarılacağını söylediğini, soğukkanlı olmaya çalıştığını, telefonla oyun oynadığını ve videolar çektiğini anlatan Günay, bacaklarından 4 kez operasyon geçirdi. Adım atmanın mutluluğunu yaşayan Günay, fizik tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından arkadaşlarıyla futbol oynayacağı günleri bekliyor.

Anne Olcan Özışık oğlunu yeniden yürürken gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. Hem enkazda hem de hastanede devletin tüm kurumlarının yanlarında olduğunu dile getiren anne Özışık, "Oğlumun enkazdan sağ salim çıkıp sağlığına kavuşması bizi çok mutlu etti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından yine arkadaşlarıyla koşacak. Eski evimizden eşim sadece fotoğraflarımızı bulmuş. Hep çocuklarımın fotoğrafını çekerdim. Şimdi onlara bakarak eski günleri anıyoruz" şeklinde konuştu. Kiracı olarak oturdukları apartmanın yıkılmasıyla büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Özışık, "Evi tutarken, bu binada, kolonlarında sıvılaşma olduğuna ilişkin bir rapor olduğunu bana kimse söylemedi. Ben de bu yüzden binanın müteahhidi, ev sahibi ve emlakçıdan şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı. 

Etiketler : İzmir depremi enkaz Günay Özışık
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