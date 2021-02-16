Kurtlar sokaklara indi

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16 Şubat 2021 Salı 10:20:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 12:09:00

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk havalar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk havalar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda yiyecek bulamayan bir kurt, gündüz saatlerinde ilçe merkezine indi. Yüksekova Belediyesi Veteriner İşleri Birimi, kurt görülmesi durumunda kendilerine haber verilmesini ve gece saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Etiketler : hakkari kurt yüksekova
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