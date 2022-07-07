Kurban pazarında ‘ultrason'lu denetim

Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılan kurbanlıkların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyor. Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, satın alacağı kurbanlığın gebe olduğumdan şüphelenenlere de yardımcı olduklarını belirterek, "Kurbanı keserken herhangi bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsak denetim yapmamız gerekiyor" dedi.

