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07 Temmuz 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 17:30:00

Kurban pazarında ‘ultrason'lu denetim

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Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılan kurbanlıkların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyor.

Kurban Bayramı öncesinde pazarlarda satılan kurbanlıkların gebe olup olmadığı 'ultrason' ekibi tarafından kontrol ediliyor. Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, satın alacağı kurbanlığın gebe olduğumdan şüphelenenlere de yardımcı olduklarını belirterek, "Kurbanı keserken herhangi bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsak denetim yapmamız gerekiyor" dedi.

Etiketler : Kurban pazarı Kurban Bayramı ultrason' ekibi
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