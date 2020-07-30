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30 Temmuz 2020 Perşembe 12:29:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 12:29:00

Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Cuma, Cumartesi dikkat!

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Son dakika haberi...Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak edilirken Meteoroloji son verileri açıkladı. Bayramda dışarı çıkmadan önce vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu uyarılarını araştırıyor. İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgisine göre bayramda hava durumu yurdun bölgelerine göre değişkenlik gösterecek. Bayramın birinci günü vatandaşlara sıcaklık uyarısı yapıldı. Özellikle Güney Batı ve Güney Doğu taraflarında sıcaklık mevsim normallerinin çok üzerinde seyredecek. MGM, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon için de uyarılarda bulundu.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ HAVA DURUMUNU DUYURDU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu yakından takip ediliyor. Son olarak MGM'den ülkemizin bazı illerine sağanak yağış uyarısı yapıldı. 4 günlük kurban bayramında seyahat edecek olan vatandaşlar il il hava durumuna bakıyor. Peki bayramda hava nasıl olacak?

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan son hava durumu tahmin raporlarına ilişkin bilgiler…

BAYRAMIN 1.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Arefe günü ve bayramın 1. günü (30 Temmuz Perşembe ve 31 Temmuz Cuma) güney kesimlerin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 2.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 2. günü (01 Ağustos Cumartesi) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 3.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 3. günü (2 Ağustos Pazar) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN 4.GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın 4. günü (3 Ağustos Pazartesi) parçalı ve az bulutlu, Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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