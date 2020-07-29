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29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:17:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:17:00

Kurban Bayramı'nda çevre kirliliğinin önlenmesi için tedbirler alındı

Kaynak: AA

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Kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları buralara bırakanlara, yetkili birimler tarafından gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine neden olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 351 lira idari ceza uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 lira idari ceza verilecek.

Kurban kesim yeri olarak cadde, sokak ve parkları kullananlar ile kesimden sonra kan, atık ve iç organları bu alanlarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Kesim, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun şekilde bir anda yapılacak. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamayacak.

ATIKLAR DAYANIKLI TORBALARA KONULACAK

Kurban kesimi sonucu oluşan atıklar, sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

Bakanlık, Kovid-19 salgınının yayılımının engellenmesi için temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını da tavsiye etti.

Hayvan pazarı, geçici kurban satış ve kesim yerlerinde, bayram sonuna kadar 24 saat esasıyla hizmet verecek veteriner, zabıta ve temizlik personeli bulundurulacak, denetim ve temizlik hizmetleri yetkili birimlerce gerçekleştirilecek.

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