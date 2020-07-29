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29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:08:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:08:00

Kurban Bayramında araç kiralayacaklara önemli uyarı

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Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, Kurban Bayramı öncesinde araç kiralama sektörüyle ilgili güncel değerlendirmeler yaparken, araç kiralayacaklara da uyarılarda bulundu.

Yeni normalle birlikte araç kiralamaya olan talebin, bayram döneminde daha da yoğunlaştığına dikkat çeken İnan Ekici, “Bireylerin izole, hijyen standartları yüksek ve kontrollü ulaşım ihtiyacıyla birlikte uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına olan talebin belirli bir oranının bireysel ulaşıma kaydığını, araç kiralama ve araç paylaşımına olan talebin yükseldiğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte, yurt dışından gelen misafir sayısındaki önemli azalma, 2020 yılı yüksek sezonu açısından önceki yılların yüksek sezon iş hacmine ulaşmayı imkânsız kılıyor. Bu sene, her yıldan farklı bir yüksek sezon tecrübe ettiğimizi ve salgının kontrol altına alınması çerçevesinde ekonomide düzelme yaşansa da daralma ile karşı karşıya olduğumuzu belirtebilirim. Yüksek sezon yatırımlarımızı yapmadan pandeminin ortaya çıkmış olması ise sektörümüz açısından “hava yastığı” etkisi olarak değerlendirilebilir” dedi.

MERDİVEN ALTI FİRMA UYARISI

Kurban Bayramı döneminde araç kiralayacaklara yönelik mesajlar da veren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Bayramda araç kiralamak isteyenlere önerim, bu tür yoğun talebin olduğu dönemler için araç rezervasyonlarını mümkün olduğunca erken yapmaları yönünde. Bunun yanı sıra mutlaka kurumsal firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercih edilmesi gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve memnuniyet verici hizmet almasını sağlayacaktır. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz bazı araç kiralama faaliyetleri, sigorta kapsamı, bakım hizmeti, ikame araç tedariki, yola devam garantisi gibi hizmetleri karşılayamadığı oranda sektörümüzün güvenirliğine gölge düşürüyor” ifadelerini kullandı.

Pandemi nedeniyle araç kiralama hizmetlerinde dezenfeksiyon önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen İnan Ekici sözlerini, "Güvenlik ve hijyen her şeyden önce geliyor. Her zaman önemli olmakla birlikte içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerek araç bakımında gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olmak gerekiyor" dedi.

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