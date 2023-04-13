Kuralları ‘trafik abla' öğretiyor

Binlerce öğrenciyi "trafik dedektifi" olarak yetiştiren Irmak "Çocuklara eğlendirerek kuralları öğretmek çok güzel bir duygu. Onların saf, doğal sevgisini eğitimlerde görüyoruz" diyor. Edirne'de görev yapan polis memuru Duygu Irmak, öğrencilere trafik kurallarını çeşitli oyunlarla öğretiyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekibinden trafik polisi Duygu Irmak, 2019'dan bu yana çocuk trafik eğitim parkında görev yapıyor. Gittiği okullardakilerin ve eğitim parkına gelen çocukların "trafik abla" diye hitap ettiği Irmak, eğitimlerine katılan çocuklara hem kuralları öğretiyor hem de onları eğlendiriyor. Irmak, yaptığı işin bir anlamda trafik öğretmenliği olduğunu söyledi. Mesleğini 23 yıldır severek sürdürdüğünü belirten Irmak, "Öğretmenliğin çok zevkli bir iş olduğunu trafik eğitim parkında deneyimledim. İçine girince öğreniyor insan. Çocuklara eğlendirerek kuralları öğretmek çok güzel bir duygu. Onların saf, doğal sevgisini eğitimlerde görüyoruz." dedi. Çocuklara küçük yaşlarda trafik bilincini aşılamayı amaçladıklarını ifade eden Irmak, şunları kaydetti: "Miniklere yaya geçitlerini, araçta arka koltukta oturmalarını, emniyet kemeri takmalarını, güvenli geçiş için üst geçitleri kullanmalarını öğretiyoruz. Trafik levhası bilgileri veriyoruz. Teorik harici uygulamalı eğitimleri ise dışarıda yapıyoruz. Levhaları labirentte oyunla öğretiyoruz. Ayrıca akülü araçlarla trafik eğitimi gerçekleştiriyoruz. Ana sınıfından, orta son sınıf öğrencilerine kadar burada eğitim alabiliyorlar."

"TRAFİK KURALLARI KONUSUNDA ÇOCUKLARA GÜVENİYORUZ"



Irmak, binlerce öğrenciyi "trafik dedektifi" olarak yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Eğitimlerin ardından öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu trafik dedektif kartı verdiğini anlatan Irmak, "Trafik kurallarını ihlal eden bir aracın plakasını alıp, trafik polislerine bildiriyorlar, ekiplerimiz sürücüleri uyarıyor, gerekirse ceza uyguluyorlar. Trafik kuralları konusunda çocuklara güveniyoruz." diye konuştu. Çocukların kendisine "trafik abla" dediğinde de çok mutlu olduğunu anlatan Irmak, "Önce 'Duygu abla' demeye başladılar, sonra 'polis abla', 'polis öğretmenim' dediler, en son 'trafik abla' olarak kaldık. Her gelen öğrenci 'trafik abla' diyor, bu benim de hoşuma gidiyor. Çocuklar burayı seviyor ben de onları çok seviyorum." dedi. "Çok konuştuğun zaman sıkarsın, o yüzden biraz oyun oynamak gerekiyor çocuklarla." diyen Irmak, özellikle kreş ve ilkokul çocuklarına trafik kurallarını oyunlarla öğrettiğini anlattı.

"TRAFİK KURALLARINA UYMAYANLARI UYARIYORUM"



Kurtuluş İlköğretim Okulu öğrencisi 8 yaşındaki Tuana Minel İşgören de eğitim parkında "trafik abla"sı ile ders işlemeyi sevdiğini ve kuralları kısa sürede öğrendiğini söyledi. Emniyet kemeri takmayı, arka koltukta oturmayı ve yaya geçidini kullanmayı öğrendiğini belirten İşgören, "Trafik kurallarına uymayanları uyarıyorum. Eve gidince anne ve babama da kurallara uymaları gerektiğini anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNCAKLARLA UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ ALIYORLAR"



Trafik eğitimlerine katılan öğrencilerden Zeynep Mira Zaval'ın velisi Kübra Zaval ise ailelerin günlük hayatında çocuklarına trafik kuralarını öğretmeye çalıştığını ancak yeterli olmadığını belirtti. Trafik eğitim parkını çok yararlı bulduğunu anlatan Zaval, "Çocuklara trafik eğitiminin sevdirilerek verilmesi çok yararlı oluyor. Oyuncaklarla uygulamalı olarak bu eğitimi alıyorlar. Burada görev yapan trafik polisine 'trafik abla' diye hitap ettikçe çocukların hoşuna gidiyor." dedi.

