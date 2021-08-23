23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 18:00:00
Kuraklık etkiledi: Toroslar'da bal üretimi yüzde 60 düştü
Mersin'de, Türkiye'nin önemli bal depolarından Toroslar'ın zirvesindeki Eğriçayır Yaylası'nda, kuraklık nedeniyle verim yüzde 60 oranında düştü.
Mersin'de, Türkiye'nin önemli bal depolarından Toroslar'ın zirvesindeki Eğriçayır Yaylası'nda, kuraklık nedeniyle verim yüzde 60 oranında düştü. Arıcı Celal Çay, uzun zamandır yağış olmaması nedeniyle verimin düştüğünü söyledi