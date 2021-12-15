VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlginç yasak sona erdi! Van kedilerini artık sevebilirsiniz
20 bin sözleşmeli sağlık personeli alım kılavuzu yarın yayımlanacak
Dünyayı korkutan güç! Göreve hazırlanıyor
İşte PKK'nın Avrupa'daki merkezi!
Üslubu tepki çekti! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a saygısızlık
Farkımızı ortaya koyduk! Dünya devi açıkladı
AK Parti'den çok önemli asgari ücret açıklaması!
HÜRJET'in yer testleri başlıyor
Konuşması gelen notla kesildi!
Fransa'nın tekeli kırıldı! Türkiye, Afrika ülkeleriyle aynı safta
Fatih'te can pazarı! Pencereden atladılar
46 yıllık hayali gerçekleşti
Dev projede sona gelindi!
MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon
İstikbal bayileri buluştu
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
F-35 üzerinden AB-ABD kapışması
ABD-Çin rekabeti Türkiye'ye yaradı!
Kripto platformunda hata: Kullanıcılar Elon Musk'tan daha zengin oldu
İkinci el otomobilde akılalmaz hile!
Hong Kong'da büyük yangın! Onlarca kişi mahsur kaldı
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme!
Türkiye gerilimde arabulucu olabilir
''Zehir'' operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
15 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00

Kuraklığa karşı sondajlı mücadele

ABONE OL

Samsun'da emekli öğretmen Recep Öztürk (86), 25 yıl önce satın aldığı 10 dönüm kıraç araziyi, geçen sürede 110 çeşit bitkiden 400 bin fidan dikerek ormana dönüştürdü.

Samsun'da emekli öğretmen Recep Öztürk (86), 25 yıl önce satın aldığı 10 dönüm kıraç araziyi, geçen sürede 110 çeşit bitkiden 400 bin fidan dikerek ormana dönüştürdü. 'Orman dede' olarak tanınan Öztürk, küresel ısınmanın nedeniyle kuraklıktan etkilenmemesi için ormanı, sondajla ulaştığı su kaynağıyla suluyor. Öztürk, "Susuzluk en büyük tehlike. Suyu hesaplı kullanmamız lazım" dedi.

Etiketler : Kuraklığa karşı sondajlı mücadele Samsun Recep Öztürk
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti

'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti
Tiyatroda ‘İkinci Bahar'

Tiyatroda ‘İkinci Bahar'
Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek

Kazancı kimsesiz çocuklara gidecek
Beslenme bavuluyla dolaşıyor

Beslenme bavuluyla dolaşıyor
Yılın son aşk bombası

Yılın son aşk bombası
Yarışma programında yer alacak

Yarışma programında yer alacak
Sevgiliye ithaf

Sevgiliye ithaf
2021 bana kızımı verdi

2021 bana kızımı verdi
'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor

'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER