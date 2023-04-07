VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg T10X Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergileniyor
ABD Hava Kuvvetleri asker alımında vücut kitle endeksi kriterlerini gevşetti
Çiftçilere yaklaşık 1,3 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Başkan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti
"İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura sürecinde yeni etap başladı
Amazon ormanları her yıl 15 milyondan fazla hastalık vakasını önlüyor
07 Nisan 2023 Cuma 13:58:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 13:58:00

Kurabiyeler özel kalplerden

ABONE OL

İstanbul Kağıthane Belediyesi Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim gören 70 özel gereksinimli öğrenci, derslerde pişirdikleri kurabiyeleri, depremlerden etkilenen bölgelere gönderiyor.

İstanbul Kağıthane Belediyesi Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim gören yaşları 18 ile 45 yaş arasında değişen 70 özel gereksinimli öğrenci, derslerde kendi elleriyle pişirdikleri kurabiyeleri, depremlerden etkilenen bölgelere gönderiyor. Yaptıkları kurabiyeleri şeffaf kutulara koyan öğrencilerin, iyi niyetlerini yazdıkları kalp şeklindeki kağıtlar da kutulara bırakılıyor. Mutfak sanatları öğretmeni Mine Dindar, öğrencilerinin de katkısıyla güzel işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Uzun zamandır bunun hazırlığını yapıyorduk. Çocuklarımız için biraz öğrenim aşaması oldu. Çok rahat kurabiye yapabilecek çocuklarımız var. Onlarla yarışmalara katılıyoruz, kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Burada da çok güzel işler başarıyorlar." diye konuştu.

Etiketler : istanbul özel gereksinimli kurabiye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX