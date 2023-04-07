Kurabiyeler özel kalplerden

İstanbul Kağıthane Belediyesi Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi'nde eğitim gören yaşları 18 ile 45 yaş arasında değişen 70 özel gereksinimli öğrenci, derslerde kendi elleriyle pişirdikleri kurabiyeleri, depremlerden etkilenen bölgelere gönderiyor. Yaptıkları kurabiyeleri şeffaf kutulara koyan öğrencilerin, iyi niyetlerini yazdıkları kalp şeklindeki kağıtlar da kutulara bırakılıyor. Mutfak sanatları öğretmeni Mine Dindar, öğrencilerinin de katkısıyla güzel işler yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Uzun zamandır bunun hazırlığını yapıyorduk. Çocuklarımız için biraz öğrenim aşaması oldu. Çok rahat kurabiye yapabilecek çocuklarımız var. Onlarla yarışmalara katılıyoruz, kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Burada da çok güzel işler başarıyorlar." diye konuştu.

