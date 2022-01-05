Kumru ‘Cemile' itfaiyenin maskotu!

Manisa'nın Kula ilçesinde itfaiye personelinin yaralı olarak bulduğu ve tedavi ettiği kumru, insanlarla kurduğu yakın ilişkiyle gönülleri ısıtıyor. "Cemile" adı verilen ve tüm gününü itfaiye personelinin yanında geçiren kumru, çalışanların kimi zaman omzuna kimi zaman da kafasına konuyor.