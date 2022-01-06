VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özer'den yarı yıl tatili açıklaması
Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama
Vaka sayıları 68 bine yükseldi
DSÖ: Omicron son varyant olmayacak
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde başlanacak
Cumhuriyet savcısı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle açığa alındı
Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi
ABD'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 832 bin 148'e çıktı
Başkan Erdoğan, yürütme ve yargı temsilcileri ile bir araya geldi
Danıştay'dan MEB'e mülakatlara ilişkin cevap yazısı
Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı
İran'dan Kazakistan açıklaması
"Türkiye ile yakınlaştıkları dönemde yaşandı"
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması
Mavi Vatan için 2022 'dönüm noktası' olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli TURKOVAC aşısı yaptırdı
Kazakistan yangın yeri! KGAÖ askeri birlik gönderdi
Göreve başlamaya hazırlanıyor
Bitcoin'de sert düşüş!
İşte en çok satılan otomobil markaları
Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Gürcan için istenen ceza belli oldu
Yosunlardan jet yakıtı üretecek!
Bakan Derya Yanık duyurdu... Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Adalet Bakanı Gül'den CHP'ye tepki
06 Ocak 2022 Perşembe 20:12:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 20:12:00

Kumluca'da 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı, 1 tutuklama

Kaynak: DHA

ABONE OL

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Ramazan T., kız kardeşiyle yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç.'yi av tüfeğiyle vurdu. Kemal Ç. ağır yaralanırken, Ramazan T. ise tutuklandı.

Kumluca'da oturan Ramazan T., kız kardeşi Ç.T. ile yasak aşk yaşadığını ileri sürdüğü evli Kemal Ç. ile dün gece yarısı Mavikent'te bir parkta buluştu. İkili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Ç., iddiaya göre, üzerindeki tabancayı çıkartıp Ramazan T.'ye doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması üzerine otomobilindeki av tüfeğini alan Ramazan T., Kemal Ç.'yi karın boşluğundan ve koltuk altından vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kemal Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Ramazan T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ramazan T., tutuklandı.

Etiketler : kumluca yasak aşk Ramazan
Hastaneden paylaşım

Hastaneden paylaşım
Yeni şarkısı ‘Mesafeler'

Yeni şarkısı ‘Mesafeler'
Üç yıl sonra işbaşı

Üç yıl sonra işbaşı
Aşk itirafı

Aşk itirafı
Kuliste tebrik etti

Kuliste tebrik etti
Çirkin görünürüm endişesi yaşamadım

Çirkin görünürüm endişesi yaşamadım
Hayranlarım benden vazgeçmez

Hayranlarım benden vazgeçmez
10 yılda 3 konser

10 yılda 3 konser
Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor performans sıralaması! Tepkiler üst üste geldi

Hakan Hatipoğlu'ndan Survivor performans sıralaması! Tepkiler üst üste geldi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER