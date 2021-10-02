VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara'da silahlı yaralama
Merkür'ü inceleyen BepiColombo gezegenin ilk fotoğrafını paylaştı
Arap koalisyonu: Husilere ait patlayıcı yüklü İHA imha edildi
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Washington Post: Kaşıkçı için adalet sağlanamadı
Kum yüklü kamyon trafik polisinin üzerine devrildi
Taha Akgül bronz madalya maçına çıkacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı
Trump, Twitter hesabının açılması için mahkemeye başvurdu
Başkan Erdoğan: Korona sonrası yabancı karşıtlığı daha da yaygınlaşacaktır
Başkan Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti
Türkiye'de 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi
Bakan Soylu, Bursa'da yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi
3 ilde sonbahar-kış operasyonları başlatıldı
"Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" açıklaması
"Seçim sonuçları kardeş Katar halkına hayırlı olsun"
'Çalışma Hayatım' e-Devlet'te
Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit
Savunma sanayisi alanında iş birliği
İsrail'in, ABD'nin İran'la yapacağı nükleer müzakereleri kabullenip kabullenmeyeceği merak konusu
Türkiye Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
Oğuzhan Asiltürk'e veda
Sınırda ilk saha testini yaptı
Android kullanıcıları Google yüzünden tehlikede!
02 Ekim 2021 Cumartesi 22:29:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 22:30:00

Kum yüklü kamyon trafik polisinin üzerine devrildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Silivri'de yolda denetim yapan trafik polisi, bariyerlere çarptıktan sonra devrilen kum yüklü kamyonun altında kalarak yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden kum yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, bölgede denetim yapan motosikletli trafik polisinin üzerine devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı trafik polisi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Etiketler : Silivri Kum yüklü kamyon trafik polisi D-100
Chloe'ye haksızlık yapıldı

Chloe'ye haksızlık yapıldı
Sete döndü

Sete döndü
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Güney Kore'de zirvede

Güney Kore'de zirvede
Türk filmleri Taşkent'te

Türk filmleri Taşkent'te
Kıyafetleriyle denize atladı

Kıyafetleriyle denize atladı
2 milyon liralık pırlanta

2 milyon liralık pırlanta
Davamın takipçisiyim

Davamın takipçisiyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER