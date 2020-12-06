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06 Aralık 2020 Pazar 16:33:00 - Güncelleme:06 Aralık 2020 Pazar 13:09:00

Kulak için kumbara seferberliği

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Nevşehir'de yaşayan 4 buçuk yaşındaki Mustafa Efe Özcan, kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulağı olmadan dünyaya geldi.

Mustafa Efe’nin kulaklarına kavuşması için ABD’de ameliyat olması gerekiyor. Anne Funda Özcan 174 bin dolar olan ameliyat parasını toparlayabilmek için çareyi esnafa kumbara dağıtmakta buldu.

Anne Özcan, “Oğlumun doğuştan iki kulak mikrotiya hastalığı var. Bu da doğuştan kulak kepçesi, kulak kanalı ve kulak deliği yok. Ve işitmesi de yok. Şuan kullanmış olduğumuz işitme cihazının da az bir süresi kaldı. Bu yüzden oğlumun ameliyat olması gerekiyor. Ama ameliyat maalesef Türkiye’de yapılmıyor. Kulak kepçesi Türkiye’de yapılıyor ama kulak deliği Amerika’da yapılıyor. ABD’de ki ameliyat ücretini de maalesef karşılayamayacağımız için bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya destek olması içinde kumbaralar dağıtıyoruz. Kumbaraları işyerlerine ve esnaflara dağıtıyoruz. Eğer yardımcı olabilirlerse herkese çok teşekkür ederiz. Esnaflar genellikle valilik izni istiyorlar. Çünkü dolandırıcılıkla itham ettikleri de oldu. Eğer ki oğlumu görmek isteyen olursa herkese oğlumu gösterebilirim. Tek kulak ameliyatı için 87 bin dolar iki kulak için 174 bin dolar gerekiyor. Ama bu sadece Aralık ayı sonuna kadar geçerli bir fiyat. Eğer ön ödemeyi yapabilirsek bu fiyat aynı kalıyor. Yapamazsak tek kulak için 99 bin dolar iki kulak için 198 bin dolar olacak. Nevşehir halkının evlatlarına sahip çıkmalarını istiyorum. Çocuklar her zaman geleceğimizdir diyoruz. Mustafa Efe’nin de geleceğimiz olmasını istiyoruz. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Etiketler : kumbara Mustafa Efe kulak
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