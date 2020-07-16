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16 Temmuz 2020 Perşembe 12:52:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 12:52:00

Kudüs'te yeni doğan bir bebeğe Ayasofya ismi verildi

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11 Temmuz'da Ayasofya'nın ibadete açılması üzerine aynı gün dünyaya gelen Filistinli kız çocuğuna, Ayasofya ismi verildi.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açıldığı 11 Temmuz günü, Filistinli bir ailenin kız çocuğu dünyaya geldi.

Kudüs'ün Kefr Akab Mahallesi'nde yaşayan baba Hasan Bayyud ve ailesi, o gün dünyaya gelen çocuklarına anlamlı bir isim koymak istedi.

ONUN ADI 'AYASOFYA'

Kız çocuğuna 'Ayasofya' ismini koyan baba, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye ve Filistin halklarına "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

SEVİNÇLERİNİ BÖYLE PAYLAŞTILAR

Bayyud, aile olarak Ayasofya’nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Biz de yeni doğan kız çocuğumuza, bu sevincimizin bir yansıması olarak Ayasofya adını koyduk. Allah’a hamdolsun.” dedi.

"AYASOFYA ÖZGÜRLÜĞÜN MÜJEDİCİSİDİR"

“Ayasofya’nın ihya edilmesi Mescid-i Aksa’nın, topraklarımızın ve dünya Müslümanlarının özgürlüğünün bir müjdesidir.” ifadelerini kullanan Bayyud, kızının "adıyla büyümesini" ve erdemli bir insan olmasını temenni ettiğini belirtti.

Bayyud, “Allah onu erdemlilerden, temizlerden ve Kur’an-ı Kerim’in hafızlarından kılsın.” diye konuştu.

KIZIYLA AYASOFYA'YI ZİYARET ETMEK İSTİYOR

Kızıyla Ayasofya'yı ziyaret etmek istediğini dile getiren Bayyud, Türkiye'yi ve Türk halkını çok sevdiğini vurguladı.

Bayyud'un, kızına Ayasofya adını koyduğunu sosyal medya hesabından duyurması üzerine, olay yerel ve uluslararası medyada geniş yer buldu.

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