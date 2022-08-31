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31 Ağustos 2022 Çarşamba 00:58:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2022 Çarşamba 00:58:00

Küçükçekmece'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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İstanbul Küçükçekmece'de refüje çarpan motorlu kurye hayatını kaybederken motosiklette beraber seyahat ettiği 1 kişi ise ağır yaralandı.

Paket servisi yapan Demhat Abukan, motosikletle D-100 kara yolunda Avcılar istikametinde seyrederken Sefaköy sapağına gireceği sırada refüje çarptı.

Abukan ile arkasında bulunan Yakup Aslan çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Abukan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Yakup Aslan ise hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : Abukan Yakup Aslan motosiklet
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