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17 Haziran 2021 Perşembe 01:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2021 Perşembe 01:30:00

Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın

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İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'ndeki kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Etiketler : Basın Ekspres Caddesi' itfaiye ekibi İstanbul Küçükçekmece kağıt ambalaj fabrikası yangın
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