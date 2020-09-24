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24 Eylül 2020 Perşembe 07:14:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 07:14:00

Küçükçekmece'de 2 kişi bıçakla yaralandı

Kaynak: DHA

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Küçükçekmece'de gece saatlerinde kimliği belirsiz 3 kişi ile, bir binanın en üst katındaki dairede yaşayan 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışmada evde bulunan 2 kişi bıçakla yaralandı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

2 KİŞİ BIÇAKLANDI

Olay Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde gece saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 324. Sokakta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişinin yaşadığı 4 katlı binanın en üst katındaki daireye 3 kişi geldi. Dairede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında dairede yaşayan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüpheli 3 kişi hızla olay yerinden kaçarken Yaralanan kişilerin arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de dairede yaşayan kişilerin arkadaşı olduğu öğrenilen bir kişiden olay hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bina da ve dairede detaylı çalışma yaptı. Polis ekipleri bir bina sakinine maske verirken yaşananlar ile ilgili aldığı bilgiler ile kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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