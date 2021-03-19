Küçük piyanistin gözü Londra'da

2019'da Almanya'da birincilik, Bulgaristan'da ikincilik elde eden küçük piyanist, geçen sene Caspiart Competetion'da birinci olurken bazı yarışmalarda jüri özel ödülüne layık görüldü. 12 yaşındaki Kaan "Hedefim London College of Music'te eğitim görüp dünyaca ünlü bir müzisyen olmak" diyor.



Geçen yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te beraber eğitim aldığı Hamit Erdem ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da kısa bir konser verdiklerini aktaran Baydemir, "Cumhurbaşkanımız bizi konser vermemiz için külliyeye davet etti ve yakında konser için Ankara'ya gideceğiz. İnşallah 23 Nisan'da külliyede konserimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Piyano eğitmeni Renata Popovych Çavdar da Kaan'ın çok yetenekli bir çocuk olduğunu, beraber çalıştıkları ilk iki yılın çok yoğun geçtiğini ve devamında emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını kaydetti.

Kaan'ın her geçen gün seviyesini daha yukarılara taşıdığını söyleyen Çavdar, şöyle konuştu:

"Kaan böyle çalışmaya devam ederse çok güzel yerlere geleceğinden endişemiz yok. Kaan ile yarışmalara disiplinli şekilde çalışarak hazırlanıyoruz. Bazı zor eserler üzerinde de çalışıyoruz. Çünkü o çalışmalar Kaan'ın gelişimini hızlandırıyor. Kaan şu an her dönem ve tarzda eser çalabiliyor. O yüzden Kaan'ın gelişimi de hızlanıyor."

Gaziantep'te çocuklarla beraber senfoni orkestrası oluşturmakla ilgili hayalinin olduğunu anlatan Çavdar, kentte senfoni orkestrası olmadığı için başka bir şehirde böyle bir program hazırlamayı planladıklarını ifade etti.