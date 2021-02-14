Küçük muhtar adayından talimat

Ardahan'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyünde 7 yaşındaki Çağatay Amanak, 2019 yılında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi cep telefonu kamerası ile kaydedilen videoda, sembolik olarak muhtar adaylığını açıkladı. Kravat takıp, ceket giyen Çağatay'ın yöresel şive ile yaptığı adaylık açıklaması büyük beğeni topladı. Küçük muhtar adayı, bu kez de "Hemen cumartesi günü bu köye telefon direkleri gelsin. Kimseyle konuşulmuyor" talimatını verdi. Sosyal medyada yine büyük ses getirdi.

