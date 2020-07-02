Küçük Melek her yerde aranıyordu! Acı haber geldi...

Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

Küçük Melek'in amcası kısa süre önce şu açıklamayı yapmıştı: "Arama sonuçları olumsuz olunca bizler de durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdik. Evin önünde bir çay akıyordu. Biz de ondan şüphelendik. Dün geç saatlere kadar aramalar sonucu bir ize rastlanmadı."

"Sabah yine çalışmalar başlatıldı ancak şu ana kadar yeğenim bulunamadı. O gün yağış olduğu için derenin debisi artmıştı. Evin etrafı kapalı olduğu için çocuğun dışarıya çıkma gibi bir durumu yok."

"DEREDE YEĞENİMİN AYAKKABISI BULDUK"

"O yüzden tamamen dereden şüpheleniyoruz ve derede yeğenimin ayakkabısı bulduk" dedi. Derenin yağışlardan dolayı taştığını ifade eden mahalleli ise çocuğun bir an önce bulunmasını temenni etti."

Amcasının bu açıklamasından kısa bir süre sonra küçük Melek'in cansız bedenine ulaşıldı.